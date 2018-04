Søberg til kommunestyret, Åbergsjord til formannskapet

Andøy

Kommunestyret i Andøy gjorde flere suppleringsvalg i møtet mandag.

Høyres Beate Stellander fikk fritak for sine verv i kommunestyrets møte 13. november i fjor. Mandag ble Aline Wold (H) valgt som representant til skolenes samarbeidsutvalg.

Fikk fritak

Høyres Anniken Johansen var varamedlem nummer to på Høyres liste til kommunestyret. Hun fikk mandag innvilget sin søknad om fritak fra politiske verv ettersom hun har flyttet fra Andøy.

Ingvill A.Eliassen blir dermed automatisk Høyres varamedlem nummer to. Eskil Lunga Pedersen rykker opp som nytt varamedlem nummer 12 for Høyre

Johansen var i tillegg medlem i partssammensatt utvalg. Den plassen overtas nå av Høyres Kate Eliassen.

Endringer hos Ap

Størst konsekvenser fikk Sveinung Ellingsens søknad om fritak, ettersom han både var medlem av kommunestyret, formannskapet, næringsstyret, valgstyret, barnehagenes samarbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalget og styret i omstillingsorganisasjonen Samskap.

Ellingsen er ansatt so skolefaglig rådgiver i Andøy og blir dermed en del av kommunens administrasjon.

Aps Tommy Søberg rykker opp som fast medlem av kommunestyret. Aps Einar Åbergsjord overtar plassen i formannskapet.

Søberg overtar også Ellingsens plass i næringsstyret og barnehagenes samarbeidsutvalg.

Egil Brensholm overtar plassen i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Åbergsjord overtar Ellingsens plass i styret i Samskap.

Rønneberg trakk søknad

Kommunestyret skulle også behandle en søknad fra Frps Halvar Rønneberg om gjeninntreden i kommunestyret.

Rønneberg ble innvilget fritak fra sine verv i kommunestyrets møte 18. juni i fjor. Han søkte nå små fågjeninntre i vervene.

Kommunen søkte råd hos Kommunaldepartementet, som svarte at kommuneloven ikke åpner for at en person har fått fritak fra sine verv kan gjeninntre i vervene.

Saken kom imidlertid ikke til behandling, ettersom Rønneberg trakk sin søknad.