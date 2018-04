Kantiner, heliumballonger og ladestasjoner

Andøy

Kristelig Folkepartis Hermod Bakkevoll tok en interpellasjon om kantinedrift ved skolene på Andenes og Risøyhamn.

Bakkevoll peker på at begge de nye skolene i Andøy har faciliteter for kantinedrift, men at disse bare har vært sporadisk brukt på Andenes. Skolen i Risøyhamn er helt ny.

Kantinedriftskurs for bosatte flyktninger: Bosatte flyktninger har blåst liv i kantina ved Andenes skole Bosatte flyktninger på kurs i salg og service har blåst liv i den ellers så tomme kantina på Andenes skole. Lærere og elever er sjeleglad for å kunne kjøpe mat i spisepausa.

– Siden i høst har det for eksempel vært kantinedrift med elever i voksenopplæringen, og ansvarlig har vært lønnet av ekstraordinære tilskuddsmidler fra IMDI og NAV, skriver Bakkevoll i interpellasjonen.

Han skriver videre at inntektene fra kantinedriften har dekket kostnadene til innkjøp av råvarer.

– Dette har vært svært vellykket. Skal vi la disse kantinene stå ubrukt eller skal vi gjøre tiltak for oppnå de positive effektene av et kantinetilbud, sa Bakkevoll i kommunestyret mandag.

Bakkevoll foreslo at kantinedrift skglutredes med tanke på oppstart ved skolestart til høsten.

– Dette legges frem for kommunestyret i mai, sa Bakkevoll.

– Må få med elevene

– Det er positivt med kantinedrift, men det er et spørsmål om økonomi. Kommunestyret kan bestille en utredning og a aktivt stilling til saken når den foreligger, sa ordfører Jonni Solsvik.

– Det er vi viktig at vi ikke ødelegger tradisjonen med at elevene deltar i kantinedriften. Det er viktig. Jeg synes videre at en utredningsfrist på en måned er knallhardt, Det bør endres til snarest mulig, sa Einar Åbergsjord (Ap).

– Riktig mat til riktig tid er et folkehelsespørsmål. Andøy kommune skal inngå en avtale om folkehelse med Nordland fylkeskommune. Kanskje kan det være midler å hente der til kantinedrift, sa John Helmersen (Andøylista)

Ladestasjoner

Bakkevoll spurte også om ladestasjoner for elbiler mellom Andenes og Sortland.

– I 2018 er det rimelig å forvente at det skal være hurtiglademuligheter på en så lang strekning som mellom Andenes og Sortland, altså 10 mil, skriver Bakkevoll i sitt spørsmål til ordføreren.

Ordfører Jonni Solsvik svarte at dette var et arbeid man var i gang med og at man vil hente inn tilbud på montering av ladestasjoner før sommeren.

Heliumballonger

Aps Tommy Søberg tok opp bruken av heliumballonger i et muntlig spørsmål helt til slutt i mandagens møte.

– Ballongene fylles med en gass som verden er i ferd med å gå tom for. I tillegg havner mange av ballongene i havet. Jeg håper at man ser verdien av et forbud mot slike ballonger, sa Søberg.

– Jeg er enig i intensjonen og et er en viktig sak som bør utredes. Ordføreren lover å følge opp saken, sa Solsvik.