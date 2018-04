Annonse etter fastlege ga bransjepris til Andøy

Andøy

Jørn Vollan, enhetsleder for helse og familie hos Andøy kommune og designer Svein Terje Kvalvik Eliassen i God strek mottok prisen under Magnet awards i Oslo melder God Strek i ei pressemelding.

Magnet awards deles ut i samarbeid med Dagens Næringsliv, amedia og Finn.no

– Prisen er en slags NM for såkalt employer branding eller en slags stillingsannonse-NM. Bare det å havne på den såkalte shortlist her er stas. Vi er eneste nord-norske navn på lista og i alle fem kategoriene var det bare tre kommuner i landet som nådde opp: Nitedal, Bærum og Andøy, sier Svein Terje Kvalvik som var ansvarlig for kampanjen «Velkommen til ditt nye legekontor».

Bronse til Andøy

Andøy konkurrerte i kategorien «Årets kampanje overfor erfarne». Her ble de vurdert opp mot navn som DNB, Finn.no, Skanska, RSM og EVRY.

Andøy kommune og God strek ble av juryen plassert foran alle disse, men måtte se seg slått av Vipps (sølv) og prisgrossistene i Oslobyrået Good Morning (gull).

Skaffet lege

– Andøy kommune henvender seg ikke bare til fastlegen de ønsker seg i denne kampanjen, men også til dennes familie. De fremhever alle andre ting enn selve stillingen som er temmelig lik uansett hvor det skal være. Selve poenget med å flytte til Andøy kommune for å bli fastlege er Andøy og ikke jobben som lege. Dette syntes juryen var veldig bra. Dessuten fikk kommunen tak i fastlege og derfor blir Andøy kommune og God strek belønnet med bronse, het det i juryens omtale.

Takker Svein Terje

– Andøy kommune er storfornøyd med å hevde oss i denne konkurransen. Vi konkurrerte med solide aktører med store ressurser. Samtidig vil jeg påpeke at God strek skal ha æren for at vi nådde så langt. Uten Svein Terje Kvalvik Eliassen hadde det ikke blitt noen pris, sier Jørn Vollan.

Det deles ut priser i følgende fem kategorier:

- Årets kampanje overfor studenter - Årets kampanje overfor erfarne - Årets kampanje overfor egne medarbeidere - Åpen klasse - Årets helhetlige employer branding

I Norge og Sverige

Formålet med Magnet Awards er, i følge utdeler å hedre de beste arbeidene innen rekruttering og «employer branding». Ved å løfte frem de beste arbeidene, skaper vi læring og kan heve nivået til hele bransjen.

Magnet awards deles også ut i Sverige.