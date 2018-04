Forbedrer forholdene for de minste båtene

Andøy

Havnesjef Håkon Strand sier til Kyst og Fjord at det går med 1,1 million kroner til prosjektet, der Kystverket har bidratt med en halv million kroner.

Han er glad for at havnevesenet nå får på plass et bedre tilbud for den minste fiskefartøyene.

Enklere og tryggere bunkring

På Andenes blir det enklere for fremmedflåten å foreta bunkring, med ei pumpe som blir plassert nede på havnivå på ei 30 meter lang flytebrygge. Landgangen ned til denne kom på plass i forrige uke, og her er det oljefylling og totalt tre gjesteplasser.

Også på Nordmela skal forbedringene gi bedre trygghet og gjøre det mer praktisk for fremmedflåten å komme dit i sesongen.

Fiskekjøper Ole Johnny Nilsen er fornøyd med den 40 meter lange liggekaia som nå er klar til bruk, og sier at denne betyr mye for servicenivået på Nordmela.