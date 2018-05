Andøy kommune vil bli mer næringsvennlige

Andøy

«Næringsvennlig kommune» er et anbefalt verktøy for omstillingskommuner, og Andøy ønsker å starte dette arbeidet for å vurdere forbedring av sine tjenester og samhandling med lokalt næringsliv, skriver rådmann Kirsten Lehne Pedersen i en pressemelding.

Prosessen starter med et forstudie som skal omfatte analyse av kommunens forvaltning og service ovenfor næringslivet, slik at konkrete tiltak kan iverksettes.

Vil være attraktive

Målet er at Andøy kommune fremstår som en av de mest attraktive stedene for etablering av arbeidsplasser innen områder hvor kommunen har spesielle fortrinn. Dette skal skje ved at kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet styrkes, slik at eksisterende og nytt næringsliv i Andøy får gode rammevilkår for vekst og utvikling.

Prosjektet er finansiert 50/50 av Innovasjon Norge og Samskap.

Inviterer bredt

Mandag 7. mai inviteres næringsliv, politikere og relevante ansatte til et informasjonsmøte i kommunestyresalen. Møtet innledes av ordfører og rådmann.

Det skal sendes ut en spørreundersøkelse til næringslivet, politikere og relevante ansatte som vil danne grunnlag for videre tiltak.

− For oss er det viktig å få et bredt grunnlag for å gjøre forbedringer og jeg ser fram til å starte opp dette prosjektet, understreker Lehne Pedersen i pressemeldingen.