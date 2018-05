Stinn brakke, knallgod mat

Andøy

Voksenopplæring og integrering stod bak arrangementet som er en del av kulturdagene i Andøy.

– Vi inviterer til en smakfull, lærerik og hyggelig aften. VI har mat fra alle verdenshjørner, kulturelle innslag, loddsalg og garantert god stemning, het det i invitasjonen til arrangementet.

Og alt stemte.

Samlet 400

Rundt 400 fremmøtte andværinger sørget for god stemning. Mat fra blant annet Thailand, Syria, Afghanistan, Norge og Somalia sørget for det smakfulle og korpsmusikk og dans bidro til de kulturelle innslagene.

En tur mellom bordene avslørte at publikum absolutt satte pris på det man fikk servert.

– Du bare må smake på dette, var en gjenganger blant kommentarene.

Dans og korps

Og etter hvert som publikum fikk oppleve både sudansk, syrisk og thailandsk dans stod jubelen i taket. Det gjorden den også da Andenes skolekorps avsluttet sitt innslag. Og det er som kjent ganske høyt under taket i Idrettshallen på Andenes.

– Det er tredje gangen vi arrangerer internasjonal aften og det har vært fullt hus hver gang. Dette er etav de største kulturarrangementene i Andøy – det er kanskje bare Rock Mot Rus som samler flere mennesker, sier Hermod Bakkevoll.

Undertegnede anslår at det var rundt 400 andværinger inne i hallen på det meste. Allerede en halv time før åpningen, måtte det bæres inn ekstra stoler for at alle skulle få sitte.