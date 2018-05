Kan ha med seg satellittpenger

Andøy

I desember i fjor gikk en enstemmig næringskomité for at man skal avklare mulighetene for en base for oppskyting av små satellitter på Andøya.

12. mars i år var næringskomiteen på besøk på Andøya og Andøya Space Center.

– Jeg skal gjøre mitt for at det skal bli bevilget penger til satellittoppskytingsbasen, sa Frps Kjell Børge Freiberg i forbindelse med det besøket.

Revidert budsjett

Nå kommer altså en av statssekretærene i Nærings og fiskeridepartementet på Andøybesøk, en uke før revidert statsbudsjett presenteres av regjeringen. Det skjer tirsdag 15. mai.

Det er knyttet håp om at regjeringen vil bevilge penger til det videre arbeidet med å etablere satelittbasen. Den kan gi mellom 200 og 300 ny arbeidsplasser i Andøy.