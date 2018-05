Får kjøre ATV og snøscooter i naturvernområde

Andøy

Det er Andøy Energi som har søkt, og fått innvilget dispensasjon for vedlikehold av kraftlinjer og motorferdsel i verneområdene Eikefjelldalen, Eikeland, Forfjorden og Forfjorddalen. Felles for alle dispensasjonene er at de gjelder frem til 31. desember 2028.

- Fylkesmannen vurderer at de omsøkte tiltakene til å være nødvendig å gjennomføre av sikkerhetshensyn. Dispensasjonen gis derfor med hjemmel i verneforskriftene og naturmangfoldloven § 48, skriver seksjonsleder Sveinung Bertnes Råheim i vedtaksbrevet som er sendt til Andøy Energi og de to berørte kommunene.

Drift og vedlikehold

Den først dispensasjonen gjelder drift og vedlikehold av kraftlinjer i Eikeland naturreservat og Eikefjelldalen landskapsvernområdet i Andøy kommune.

Fylkesmannen har satt følgende vilkår for dispensasjonen:

Det skal kun benyttes biologisk sagkjedeolje på motorsag, for å forhindre spill/søl av tungt nedbrytbar mineralolje i verneområdene.

Trær skal kvistes framfor hugges så langt dette er mulig.

Det utarbeides ryddeplaner for de mest sårbare områdene

Sortland og Andøy

Det er også gitt dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av kraftledninger i Forfjorden naturreservat, Forfjorddalen naturreservat, Eikeland naturreservat og Eikefjelldalen landskapsvernområdet.

Dispensasjonene gitt med følgende vilkår:

Dispensasjonen gjelder for snøskuter og ATV.

ATV skal kun benyttes på frossen mark og snøskuter kun på frossen snødekt mark. Arbeidet må avbrytes dersom det oppstår kjøreskader.

Motorisert ferdsel må gjennomføres på en så skånsom og hensynsfull måte som mulig med hensyn til vegetasjon og dyreliv.

Akutte utfall

Andøy Energi gis også dispensasjon til nødvendig istandsetting ved akutt utfall i Forfjorddalen naturreservat, Eikeland naturreservat og Eikefjelldalen landskapsvernområde. Vilkårene som er satt for denne dispensasjonen er: