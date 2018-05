SV oppfordrer regjeringa til å snu om Andøya

Andøy

Dette kommer fram i en pressemelding fra SV tirsdag formiddag.

SV-lederen peker først og fremst på forutsetningene rundt luftvern.

– Stortinget har hele tiden fått informasjon om at Evenes måtte velges, på grunn av mulighetene for å etablere et operativt luftvern. Nå tyder mye på at heller ikke Evenes skal få et slikt luftvern, sier Audun Lysbakken.

Videre er det åpenbart at kostnadene ved en etablering på Evenes kommer til å bli vesentlig dyrere enn først antatt.

– Utbyggingen av flybasen på Ørlandet har vist oss at slike forsvarsinvesteringer alltid blir dyrere enn planlagt, slår SV-lederen fast, og viser til KVU/KS1 som antyder en betydelig økning i kostnadene.

– Dette viser at de økonomiske gevinstene ved en flytting av overvåkningsflyene til Evenes langt på vei er utlignet, fortsetter Lysbakken.

Et tredje avgjørende moment for at Andøya bør bestå er at flyplassen skal bestå for å dekke ATC og ASC sine behov.

– Departementet går langt i å antyde at Andøya flystasjon skal videreføres som beredskapsbase. Når man i tillegg legger inn behovene for ATC og ASC, så fremstår flyttingen av overvåkningsflyene som tilnærmet meningsløs, avslutter Marius Meisfjord Jøsevold, SVs gruppeleder på fylkestinget.