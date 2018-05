- Vi må ta vare på freden

Andøy

Andenes skolekorps med drill sørget for feststemning under markeringen av norges frigjøringsdag ved bauta ved Andenes kirke. Det ble friske marsjer både før og etter kransnedleggelsene fra sjef 133 luftving, oberst Ingvild Bjørnstad Jensrud ved Andøya flystasjon og ordfører Jonni Solsvik fra Andøy kommune.

73 år etter

Solsvik minnnet om budskapet "Vår kamp er kronet med seier - Norge er atter fritt" under sin minnetale 73 år etter at Norge ble et fritt land igjen etter andre verdenskig.

- Nå er det viktig å ta vare på freden. Kampen for frihet og demokrati er ikke gratis og må ikke bli tatt for gitt. Som samfunn må vi være villig til å prioirtere ressurser tli vår forsvarsevne. Dermed må andre samfunnsoppgaver som også er viktige vike, påpekte ordføreren. Han minner om at forsvarsevnen er avhengig av en langt større forutsigbarhet enn andre samfunnsoppgaver som ofte får større oppmerksomhet.

- Erfaringene bør ha lært oss at det er altfor lett å bygge ned forsvars strukturer når trygghet og internasjonal ro preger utviklingen, og desto mer utfordrende å gjenoppbygge når det er nødvendig, fortsatte han. Videre påpetke han en stats aller viktigste oppgave som er å ivareta befolkningens sikkerhet og å forsvare verdiene. Da må vi betale "forsikringspremien" som er et troverdig og relevant forsvar. Budskapet hans er at norge som stat må være forsiktig så vi ikke blir sjølgode eller naive.

-Dette forstår de som opplevde fem år med okkupasjon mye bedre enn vi gjør. Vi må heller ikke glemme å takke alle dem som har deltatt og ofret mye for at vi i dag kan smykke oss med å leve i verdens beste samfunn, sier han. Fellesskapet NATO har gitt oss frihet og uavhengighet, og ordføreren er takknemlig og stolt over alle de som er villig til å gå inn i krevende og risikofylte oppdrag for at vi andre skal oppnå sikkerhet og trygghet.

100.000 personer på oppdrag

Luftvingsjefen opplyste at Norge har deltatt med mer enn 100.000 personer i nesten 100 forskjellige operasjoner i mer enn 40 land etter annen verdenskrig.

-Norge har lært mye av FN-ledede fredsbevarende operasjoner i Libanon, UNIFIL som startet i 1978 og pågår fortsatt. Dette og andre internasjonale operasjoner har på godt og vondt vært en viktig arena for det norske forsvaret til å samhandlle med andre lands styrker, knytte kontakter og høste viktige erfaringer for enkeltmennesker og avdelinger, påpekte Jensrud.

Etter at begge kranser var lagt ned på minnebautaen over falne krigere fra andre verdenskrig, der fire blåkledde soldater fra 133 luftving sto æresvakt, marsjerte musikken og drillen andektig bort fra plassen i godværet. En fantastisk minnemarkering i festskrud.