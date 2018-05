Aasvik i Facebookinnlegg: – Dette feilgrepet vil forfølge dere i mange år

Andøy

I innlegge skriver hun blant annet:

«Jeg har ikke ord for hvor skuffet jeg er over egen stortingsgruppe og partiledelse, samt regjeringspartiene og statsministeren. Dette feilgrepet vil forfølge dere i mange år.»

Dette skriver hun etter at det nå er bekreftet at Arbeiderpartiets stortingsgruppe har avgjort at de ikke ønsker å støtte en omgjøring av vedtaket.



«Denne solfylte dagen har en mørk sky over seg. Når hele Andøysamfunnet og Vesterålen venter i siste nervepirrende dager før man vet hva framtida vil bli, så velger statsministeren å legge sin tyngde inn en dag før saken avgjøres. « De har et flott senter knyttet til raketter og satellittoppskyting og den type ting» sier Erna Solberg til VOL.no i går om Andøy, og påstod at det ikke finnes belegg for å omgjøre saken.», skriver Hadsel-ordfører og regionrådsleder, Siv Dagny Aasvik i et innlegg på Bevar Andøya Flystasjon i dag.

Beredskap



Videre går hun inn på avsløringer på VOL og i klassekampen om at Forsvaret ønsker å beholde Andøy som beredskapsbase.

«Det gjør de- samme dag som Klassekampen avslører at Forsvaret egentlig har ønsker om å beholde Andøy til beredskap, slik at regnestykkene for vedtaket i 2016 ikke holder mål. Og under radaren går FRP som har vært mot Andøya hele veien. Og Nordland Høyre som har jobbet MOT Andøya.», skriver hun videre.

«Stolt»

Hun fortsetter så om at hun er stolt over fylkespartiets innsats.

«Jeg er stolt av å tilhøre et fylkesparti som har kjempet inntil siste sekund for å få det rette vedtaket, og spesiell ros vil jeg gi Bjørnar Skjæran , Tomas Norvoll, Eirik Sivertsen, Einar Åbergsjord, Ida Maria Pinnerød , Kjell-Are Johansen og alle andre, inkludert ordførerne fra Vesterålen som har kjempet med «blod, svette og tårer». Det er selvsagt umulig å ikke nevne Jonni Helge Solsvik og gruppa Bevar Andøya som har stått beundringsverdig gjennom dette. Alle har vært saklige og kommet med konkrete tall og motargumenter.»