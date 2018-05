Gjennombrudd for LNS-eid rubinselskap

Andøy

Byggearbeidet med å bygge infrastrukturen til Rubingruven i Aappaluttoq på Grønland startet høsten 2014. Siden da har det vært investert store summer i anlegget, ifølge ei pressemelding.

Gruven har vært i produksjon siden i fjor høst og de siste månedene har det vært dialog med mange potensielle kunder.

Dette arbeidet er nå i ferd med å gi resultater og om kort tid vil de første kontrakter og deretter salg materialisere seg.

Rubiner og safirer

– Det har vært spennende og lærerikt og fremdeles er det en lang vei frem til målet, men vi ser nå at vår strategi har vært riktig og at markedet vil ha våre produkter, sier styreleder i Greenland Ruby og CEO i Rana Gruber, Gunnar Moe i ei pressemelding.

– Nøyaktig et år etter vi åpnet produksjonen fra vår rubin-gruve, kan vi endelig offentliggjøre at vi er klare til å levere våre grønlandske rubiner og safirer til det internasjonale markedet. Vårt salg vi skje gjennom preferred partners som vil bidra til å skape verdi til vårt unike grønlandske produkt. Vi er svært stolte av å kunne presentere Shamballa Jewels som vår første samarbeidspartner, og har hatt en fantastisk uke her ute sammen med Mads og Noor, sier CEO Greenland Ruby, Magnus Kibsgaard.

Inspirasjon fra landet

– Det har vært magisk og inspirerende å få besøke rubingruven og Nuuk. For meg å kunne overvære rubinproduksjonen gjennom alle steg; fra sprenging og lasting med store maskiner, gjennom alle prosess- og sorteringssteg, til de små smykkestein vi bruker i våre pave-settings, har vært en virkelig øyeåpner, sier Mads Kornerup.

Fakta: Greenland Ruby: Det LNS Mining eide selskapet Rana Gruber AS eier 92% og Greenland Venture 8%. Driver en rubin og safirgruve på Grønland og har investert betydelige midler her. Selskapet har de siste månedene vært i en kommersialiseringsfase og er i kontakt med mange designere og store kunder rndt om i verden. Har kontor i New York, Bangkok, København, Nuuk og i Mo i Rana. Shamballa Jewels: Dansk smykkedesignere som ble startet av brødrene Mads og Mikkel Kornerup og har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet de siste årene med sine spesielle smykkedesign.

– I Shamballa Jewels handler alt om story telling, og Greenland Ruby er full av antikk energi fra de tidlige dager av vår moder jord. Jeg er sikker på at dette vil ha stor verdi for våre samlere.

– Shamballa Jewels kolleksjonen av smykker med rubiner vil omfavne Grønland og hente inspirasjon fra dette fantastiske landet, sier Mads Kornerup,