Andøy

Det er vegvesenet som har ansvaret for store deler av Storgata på Andenes. Andøy kommune har ansvaret for de to nordligste kvartalene av gata.

Folk på Andenes lurer nå på om gater og fortau blir kostet før nasjonaldagen.

– Vi er i gang med arbeidet og målet er at vi skal være ferdig med kosting før 17. mai, også på Andenes. Det er allerede gjort noe arbeid, sier Magne Berg i Statens vegvesen.