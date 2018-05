Andøy

Tross sur vind var det ikke sure miner å spore hos de mange som markerte 17. Mai i langstrakte Andøy. Fra Risøyhamn i sør til Andenes i nord møtte folk i alle aldre opp for å feire nasjonaldagen som seg hør og bør. Over hele øya fra de minste bygdene til de største blir det feiret med taler, fest musikk og moro, så alle andværingene kan trygt si at 17. mai blåste ikke bort i år heller.