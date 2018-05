Nattsola skinner på svensk ballong

Andøy

Det kan dreie seg om en svensk forskningsballong, opplyser FOH – Forsvarets Operative Hovedkvarter.

Fremover skrev tidligere i dag at det var sett en ballong over Fossbakken og Beisfjord i formiddag.

Flygelederkilder opplyste til avisen at det sannsynligvis dreier seg om en svensk ballong, som ble sluppet fra Esrange i Kiruna. Ballongen skal fly til Canada, og blir tatt ned der. Den skal følge jetstrømmen i 44 kilometers høyde. Ballongen er rundt 300 meter bred.

FOH sier til VOL at det kan være sola som skinner på ballongen, og at dette skaper lysfenomenet. Vervarslinga for Nord-Norge sier til VOL at de ikke kan forklare fenomenet.

VOL fikk flere henvendelser om saken sent onsdag kveld. Benny Høynes, som bor i Hogfjorden, beretter om et veldig skarpt lys nord for Andøy.