Reisende pianist skapte magi

Andøy

Maren Selvaag er ikke som andre pianister. Der andre forventer en ferdig utstyrt konsertsal, tar hun både konsert og piano med seg ut i naturen og lar stemningene vokse frem der.

Nå i juli er hun første Artist in residence hos Atelier Nøss i Andøy. Artist in residence er et velprøvd internasjonalt konsept som går ut på at man tilrettelegger for at kunstnere skal kunne komme å bo og skape kunst på et sted som ofte er avskjermet, hvor man kan finne rom for konsentrasjon og inspirasjon.

Spesialtilpasset bil

Hun reiser med en spesialtilpasset bil som kan ta med et klaver hvor hun og en medhjelper kan reise rundt og spille hvor det måtte passe dem. Prosjektet er et samarbeid med den verdensberømte flygel- og pianoprodusenten Steinway & Sons, som er selve standarden for konsertpianister verden over og regnes blant mange som verdens beste.

Onsdag kveld tok Maren turen ut til Stave hvor hun ble så grepet av omgivelsene og det gyldne sommerlyset at hun ville ta med ut sitt medbrakte piano ytterst på moloen for å suge inn atmosfæren mens hun improviserte.

Spontanimproviserte

Spontant oppsto en liten improvisert konsert og for de få heldige som var i nærheten ble det en unik opplevelse denne vakre sommerkvelden på Stave i Andøy – både for tilskuere og pianist.

– Det er spesielt å sitte ute mot havgapet i den fine nordlandske sommerkvelden, å bare improvisere, kose meg med musikken og suge inn stemningen. Det er noe eget å møte folk direkte og spontant. Jeg tar med musikken ut i naturen, så leve videre gjennom menneskene man møter.

Synne Meland, som selv er en musiker som har flyttet nordover og nå er bosatt på Stave, ble grepet.

– Det ble noen øyeblikk av magi på moloen på Stave i går kveld. Med medbragt piano, egne låter og alt av sommer på en gang, skrev hun på Facebook.

Internasjonal oppmerksomhet

Maren Selvaag har fått internasjonal oppmerksomhet for sin egenkomponerte jazzmusikk og har tidligere gitt ut platen Close to shore. Hun har også inngått et samarbeid med Nasjonale turistveger hvor hun blant annet har tonesatt en videopresentasjon av den nye spektakulære rasteplassen på Bukkekjerka i Andøy.

Som ivrig friluftsmenneske og fjellklatrer henter hun mye av sin musikalske inspirasjon fra møter med naturen.

– Fantastisk å være her på Andøya, så vakkert. Menneskene er utrolig hjertelige og hjelpsomme. Det er lett å finne roen, himmelen og havet er så stort her ute og gir en følelse av uendelighet. Hit vil jeg helt klart komme tilbake, sier Maren henført.

Hun vil bruke inspirasjonen fra Vesterålen for komposisjoner til sin neste plate som kommer ut senere i år.