– Gjennomsnittsår i Nordland

Andøy

Det mener Ståle Nordmo, leder av Nordland Bodelag.

Han mener at nordlandsbøndene har et gjennomsnittsår, men enkelte bønder slier mer enn andre.

– Jeg har ikke begynt med slåtta, og naboene mine begynte tidligere denne uken. Derfor er det litt tidlig å si at det blir krise, sier Nordmo.

Overvintring

Han understreker at noen vesterålsbønder har overvintringsskader som følge av at det lenge var tele i marka, men konsekvensene er fortsatt uklare. Nordmo mener at mange av nordlandsbøndene som eventuelt får problemer med å skaffe seg nok fôr, kan få hjelp av bedrestilte naboer.

– Førsteslåtte hos oss er sen, men jeg vil ikke nå karakterisere dette som en krise. Vi må vente til høsten kommer. Det samme sier Fylkesmannen i Nordland, sier Nordmo, som driver gårdsbruk midt på Andøya.

Den nordnorske sommeren har vært dårlig, kald og våt, men dette er tross alt bedre enn det mange bønder sentralt på Østlandet har opplevd. Der har det vært langvarig tørke.

– For mange bønder på Østlandet er det allerede klarlagt at de ikke får nok fôr uansett hvordan resten av sommeren og høsten blir, sier Nordmo.

Ber om hjelp

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Den verste tørken på over 50 år rammer nå store deler av norsk landbruk, advarer de to bondeorganisasjonene i en pressemelding.

– Det er en prekær situasjon for norsk landbruk med tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå er i en krisesituasjon, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har allerede invitert de to organisasjonene til et møte mandag for å diskutere situasjonen.