Bolig på Dverberg totalskadd i brann

Andøy

Nødetatene rykket i 16:30-tiden søndag ettermiddag ut til brann i en enebolig på Dverberg.

Huset var tomt, da det plutselig begynte å brenne søndag ettermiddag, og samtlige brannmannskaper fra Dverberg, Risøyhamn og Andenes rykket ut for å delta i slokkingen.

Huseieren som er en mann i 30-årene fra Litauen, befinner seg for tiden i sitt hjemland på ferie.

Innsatsleder Halvar Fjukmoen i Politiet sier at de foreløpig ikke har oversikt over brannårsaken.

- Det virker som vi nå har kontroll på brannen, men det er fortsatt mye slokking igjen. Huset later til å være totalskadd, selv om det ikke er brent ned, sier Fjukstad.

I en tidlig fase så det stygt ut i forhold til spredning, og naboen tok med seg husdyret sitt og forlot sitt hus.

Fjukstad sier at det ikke er fare for spredning nå. Det er mye stygge smell under slokkingen som følge av eternittplater på huset.

Brannsjef Stein Andreassen i Andøy kommune opplyser at slokkingen går bra.

- Vi har mannskap fra Dverberg, Andenes og Risøyhamn. Den nye vannvogna gir oss såpass god vannforsyning at vi ikke trengte bistand fra Forsvaret denne gangen, påpeker han.

Grunnet mye røyk og slukkeutstyr er det redusert fremkommelighet på stedet, FV82.

Saken oppdateres.