– Et politisk trekk for å få oss til å rope

Andøy

Han er en av to næringslivsrepresentanter i flyplassutvalget i Vesterålen, som for øvrig består av ordførerne, rådmennene og en næringslivsrepresentant fra Hadsel.

Kutter ruter 13. august

Andøyposten har tidligere i sommer skrevet at Widerøe ikke klarer å skape lønnsomhet på sommerruten mellom Andenes og Oslo. Høyt avgiftsnivå er selskapets forklaring.

De samme var forklaringen i april, da de kunngjorde at de ville kutte 44 flybevegelser i uken i Lofoten og Vesterålen. Blant annet gjelder dette muligheten til å fly fra Bodø til Andenes klokka 12.40 og returen motsatt vei klokka 13.45. Disse kuttene trer i kraft 13. august.

Nylig skrev blv.no at flyruta Skagen – Oslo blir stanset to måneder tidligere enn planlagt. Årsak; lavt belegg på grunn av høye avgifter.

– Et politisk spill om avgifter

Abrahamsen mener det å skape forventning, så et behov for en vare, tjeneste, eller i dette tilfelle flyruter, for så å ta den bort slik at mange roper høyt, er et klart politisk grep. Han mener det er nettopp det Widerøe gjør i tilfellene nevnt over.

– Nå ber de om hjelp fra de samme entusiastiske ordførerne som åpnet rutene for å påkalle politiske løsninger for å fjerne avgifter. Jeg er av den oppfatning at vi er brukt i et politisk spill om avgifter, der reisende i regionen blir eksempelet som vises til regjering og storting, sier Abrahamsen.

– De reisende som må lide

Han er klar på at det er de reisende som blir et slags «gissel» i saken, som må lide og betale mer for reiser med andre ruter.

– Widerøe er veldig dyktige på kostnadsanalyser og drift, og de visste før oppstart at dette ikke ville være lønnsomt. Dette er de dyktige på, sier Abrahamsen. Han legger til at spørsmålet da blir; hvorfor starter dere opp og så liksom finner ut at det blir for kostbart?

Dyrere å fly til Oslo fra Evenes

For passasjerer fra Andøy er alternativet for å fly direkte til Oslo, å kjøre i nærmere fire timer til Evenes. Abrahamsen har sett på flyprisene 17. juli fra Evenes til Oslo, og sammenlignet de med prisene Widerøe opplyser at de selger flest billetter av fra Andenes til Oslo. 999 og 1199 kroner.

– Jeg har lagt på 855 kroner for drivstoff og parkering på Evenes. Resultatet viser at av avgangene fra Evenes til Oslo den dagen, så er det kun en avgang som blir billigere, selv om man legger avgiftene og moms på toppen av den prisen Widerøe oppgir fra Andenes, sier Abrahamsen, og legger til at han da ikke har tatt med i regnestykket at man bruker et dagsverk i kjøring fram og tilbake mellom Andøy og Evenes.

– Sats på september til mai

Han savner mer offensiv markedsføring av direktetilbudet fra Andenes, både fra Widerøe og næringslivet i Andøy som tjener på ruta.

– Kommer priseksemplene fram i markedsføringen, så tror jeg valget for mange er lett. Man velger det flyet som går direkte fra Andenes til Oslo, mener Abrahamsen. Han mener Widerøe burde satse på en «pendlerrute» til Oslo to dager i uka i perioden september til mai, istedenfor å spise av Norwegians innsats over tid med sommerrute mellom Andenes og Oslo.

– Widerøe er et unikt selskap som må være en av få, om noen, som har en flymaskinpark som til de grader kan tilpasses markedet, med fire forskjellig flytyper gjennom Dash 8 med 39 seter, 50 seter og 74 seter, samt siste trofé i flåten Embraer 190 med 114 seter. Alle disse kan flys på Andenes og dermed kan kapasiteten raskt tilpasses etterspørselen, sier Abrahamsen.

– Her kan de bidra positivt

– For Andøy som omstillingskommune blir det feil signal at Widerøe bygger ned. Her har de en sjanse til å bidra positivt, og etter mitt skjønn kan de legge på prisen de tar i dag, og likevel ha et godt tilbud til kundene, sammenlignet med å kjøre åtte timer turretur Evenes, sier Abrahamsen.