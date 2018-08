Robin Hood: legenden lever på Dverberg

Andøy

Rett utenfor sentrum av Dverberg i marka er det som å komme til en annen verden. Her er det tett skog, frodige marker og stille. Men der du går på stiene så kommer det når du minst aner det noen løpende ut av et kratt i middelalderlignende klær, og stikker hende i lommene din før de like raskt forsvinner inn i krattet. Du har nå stiftet ditt første møte med Robin Hoods menn. Eller det vil snarere si barneflokk. Fordi flertallet av skuespillerne er tilknyttet Teaterklubb 81, en teatergruppe på Dverberg igangsatt av legendariske Svein Spjelkavik fra Dverberg som driver barne- og ungdomsteater, av og med barn- og ungdom, på høyt nivå.

Så tas du videre med til markedet i Nottingham og kroken Villsvinet som er sentrum i dette teateruniverset. Etter å ha drukket og kanskje spist litt stifter du bekjentskap med Lille John, glimrende gestaltet av skuespilleren Per Magnus Barlaug. Han tar oss med inn i skogene hvor vi får møte selveste Robin Hood (Victoria Røising), som motvillig godtar oss i Sherwood-skogen som han behersker. Og der tas vi med i fortellingen som deltagere, og ikke bare tilskuere. Barna som er blant publikum jubler og svinger sine tresverd når Robin roper sine kamprop, eller synger sine medrivende allsanger.

Lost and Found Productions, Nikoline Spjelkaviks og Victoria Røisings kunstneriske teaterproduksjonsverksted, har i samarbeid med TK 81, på få uker utviklet friluftsteateret Robin Hood. De har også fått med seg den profesjonelle skuespilleren Per Magnus Barlaug som er i ferd med å gjøre andværing av seg.

– Jeg har latt meg inspirere av de klassiske Robin Hood-fortellingene, sier Victoria Røising. Hun har skrevet manus og spiller selv Robin Hood. – Det hele begynte med at Nikoline fikk en drøm om Robin Hood da vi deltok på Stamsund teaterfestival, forteller Victoria. Hun har gått gjennom de historiske fortellingene for å hente frem den essensielle Robin Hood.

Den evige kampen mot makten representert ved Sheriffen av Nottingham (overbevisende spilt av Fredrik Mathias Jensen) og hans menn, i stykket spilt av jenter). Det å ta fra de rike for å gi til de fattige, er fortsatt det sentrale, selv om det finnes en dobbelt bunn i denne fremstillingen som hentyder til at kanskje Robin Hoods motiver ikke er helt edle, men snarere drevet av opprørstrangen og eventyrlysten i seg selv. Viljen til å være fri og uavhengig.

Det er et bevegelig teater hvor sang og musikk er viktige elementer. Du følger skuespillet rundt i marka fra scene til scene. Underveis binder en fager forteller og trubadur i Runa Staves skikkelse det hele sammen. Så mye som 17 skuespillere er involvert i tillegg til resten av produksjonen bak scenen. Sven Spjelkavik står for scenografien og Nikoline Spjelkavik har komponert sang og musikk.

Forestillingen er så engasjerende at før man vet av det er det hele over, og man tar seg i å ønske at eventyret skulle vart litt lenger før man går hjem langs stiene fra Dverbergsmarka og håper at noen smårøvere skal dukke opp langs veien.

Alle forestillinger er utsolgt med god grunn og kun få ekstraforestillinger finnes igjen, så den som vil oppleve sommerens beste teateropplevelse for både voksne og barn, bør skynde seg. Siste ekstraforestilling er tirsdag 7. August.