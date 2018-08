– Andenes var et naturlig sted å starte opp

Andøy

Fire fra stortingsgruppa til Senterpartiet skulle være på Andenes denne uka - og dermed ble det naturlig å ha stiftelsesmøte for Senterungdommen på Andøy, forteller Bent-Joacim Bentzen. Hadselværingen bor selv i Oslo og sitter i sentralstyret i Senterungdommen.

– Tidligere i år tok jeg en runde med lokallagene, og så at det burde være muligheter på Andøy. Tok kontakt med de aktive senterungdomsmedlemmene og hørte om de ville få et lokallag, så da dro vi opp og bisto. Vi kommer til å legge ned et arbeid i løpet av høsten for å få flere medlemmer, sier Bentzen.

Møtet tirsdag ble veldig adhoc. To-tre lokale ungdommer møtte opp, i tillegg til Bentzen og andre representanter for Senterpartiet.

Jakop Mortensen ble valgt til lokallagsleder.

– Jeg har vært medlem i Senterpartiet noen år, og ble spurt om jeg kunne tenke meg å være med, og det kunne jeg. Vi fant ut at vi vel var 3-4 som hadde lyst til å starte i Senterungdommen på Andenes, sier han.

Andøya flystasjon

For Mortensen utpeker saka om Andøya flystasjon seg.

– Jeg valgte Senterpartiet fordi jeg liker det de står for, for eksempel i forsvarspolitikken, at de fortsatt brenner for Andøya flystasjon. Vi har en ambisjon om flere medlemmer, sier han.

Mortensen sier det er en del ungdom på Andenes som engasjerer seg i flystasjonsaken, men mange vet ikke så mye om den.

– Jeg ser at noen bryr seg veldig mye om det. Det er ganske mange som bryr seg litt, men de ikke har satt seg ordentlig i det. Men folk vil jo ha flystasjonen her, sier han.

– Gjorde det naturlig

Flystasjonsaka er noe som har vekket mye engasjement på Andøya, og derfor var det naturlig å starte der, mener Bentzen.

– Jeg er litt usikker om det er noen særlig aktive senterungdommer i vesterålskommunene. Det har vært litt stille. Det vil vi gjøre noe med, og derfor starta vi på Andenes nå, det var et naturlig stedå starte opp, sier han.

– Hva tror du Senterpartiet kan gjøre for å appellere mer til folk langs kysten her nord? Snakke litt mer om fisk, og mindre om bønder?

– Det tenker jeg også. Etter mitt syn er det tre saker som er viktig i nord – fiskeri, forsvar og samferdsel. Senterpartiet sitt prinsipp- og handlingsprogram har endra seg – de er opptatt av norsk mat og matproduksjon, men politikken handler ikke bare om landbruk, den handler også om fiskeri. Fiskeri spesielt er viktig, særskilt for vesterålsregionen, sier Bentzen.