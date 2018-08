120 lekre «glis» på veien

Andøy

Veteranbilene kjørte ut med to minutters mellomrom, halvparten på vestsiden av Andøya, mens den andre halvdelen kjørte østsiden.

Arrangementskomiteen, Arne Pettersen, Venke Solhaug og Kenneth Pettersen, sier at den eldste bilen er fra 1901. De er meget fornøyd med arrangementet, som har gått tilnærmelsesvis knirkefritt. Kjøretøyene er vist fram ved samfunnshuset på Bleik sammen med telt og campingvogner i samme stil.

– Selv om det er Nostalgi- og motormuseet på Skarstein som arrangerer dette, var vi avhengig av å finne en stødig samarbeidspartner. Da var vi ikke i tvil om at vi skulle velge Høken. Det har god styring på slike storarrangement, sier Pettersen.

Retrofolket er nøye på å kle seg selv i samme stil som bilene sine. En av dem er Frode Heiberg og sønnen Vebjørn fra Tverlandet. De kjører rundt i en oransje Opel kadett fra 1973. Til og med handleposen er i retrostil med Andenes Coop og telefonnummer 78.

Lise Skålevik og Frank Bergersen fra Andenes kjører en MGB 1964.

– Det er helt fantastisk å være her. Det er masse hyggelige folk og masse flott biler. Vi tar bilen vår ut i spesielle anledninger som dette. Det er i grunn et leketøy for eldre menn, smiler Frank.

Arve og Perly Hoffstad er fra Stjørdal.

– Vi har juksa litt og fraktet våre motorsykler, Indian Chief, på en henger. De er fra 30-tallet og er perfekt å farte rundt på. Vi har vært på Bleik siden onsdag. Det er ikke mulig å være mer heldig med været enn denne turen, sier han.

Lenger borte på plassen sitter Tore Geir Olsen og sønnen Nikolai Paul Olsen ved siden av et retrotelt og en Pontiac Silver Stream 1941-modell.

– Vi har vært med på alle Midnattsolløp siden det begynte i 2009. Det er flott å møte folk som er opptatt av det samme som oss, å ta vare på gamle ting som telt og biler. Veteranbiler har alltid vært en lidenskap for meg, sier han. Sønnen viser fram ryggsekken, en 70-talls ransel som han selger tørrfisk fra.

Edel og Eilert Nikolaisen fra Laupstad i Lofoten kjører to fargeklatter på veien, En GMC 1952 og en A-Ford 1930-modell.

– Motoren har 400 hester, og jeg har en Oldsmobile hjemme med tusen hestekrefter. Veteranbilene våre har sjel og er som familiemedlemmer. Vi bruker de helt til snøen kommer. Mange bruker veteranbilene sine til pynt, men da går de glipp av en kjøreglede som er ubetalelig. Jeg har snakket med folk som har kjørt 9.000 kilometer på 25 år, mens jeg har kjørt 45.000 kilometer på fire år, sier han.

Ottar Isaksen fra Ramsa kommer kjørende til Bleik i sin Saab 1996-modell. Han har vært på rebusløppost på Stave hele dagen.

– Jeg kjører Saab-en kun i sommertida, må spare litt på ham. Men jeg klarte å drage campingvogna fra 1976 med hit, sier han.