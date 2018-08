Denne passerte Vesterålen torsdag

Andøy

Den passerte havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen torsdag formiddag, fredag var den utenfor Tromsø og i kveld er den i ferd med å seile inn i Russisk Økonomisk Sone, opplyser pressetalsmann ved Forsvarets Fellesoperative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen.

Ubåten er av Oscar II-klassen, som er av samme type som «Kursk», ubåten som sank i 2000 og besetningen på 118 omkom. Dette er en spektakulær ubåt på grunn av dimensjonene. Den er 155-170 meter lang, 18 meter bred og ni meter høy.

– Det er ubåter som er lengre enn Oscar II, for eksempel Typhoon, men Oscar II kjennetegnes ved størrelsen. Den er så bred og høy. Andre ubåt-typer har et betydelig smalere design, sier Moen til VOL.

Når russiske flåtestyrker beveger seg fra Østersjøen og Nordover får Forsvaret beskjed. Moen går ikke i detalj på hvilken måte dette skjer på, men sier at forflytningen er varsles i god tid i forveien gjennom åpne kilder. Han omtaler passeringen som rutinemessig.

– De følger samme mønster. Når de seiler langs norskekysten i sør er de 30-40 nautiske mil fra kysten, men seiler 60-70 nautiske mil fra land når de passerer Lofoten og Vesterålen. Moen sier at han ikke ønsker å spekulere om årsakene til dette.

Kystvakten, kystkorvetter, Orion fra Andøya og F16-fly fra Bodø har alle vært og tatt en titt på den store ubåten. Det samme har annen kapasitet, opplyser Moen.

– Forsvarets oppgave er å ha kontroll. Dette er en slik aktivitet som vi må overvåke selv om vi anser den som rutinemessig. Derfor har vi oppdatert ubåtens posisjon jevnlig, og brukt de kapasitetene som har vært mest egnet, sier han.

Det er ukjent hvilke våpensystem denne ubåten hadde med seg. Enkelt militære kilder skriver at Oscar II hadde cruiseraketter med atomstridshoder under «Kald krig»-perioden, men at disse ble erstattet med konvensjonelle våpensystem etter START-avtalen (Start: Strategic Arms Reduction Talks).

Ivar Moen sier til VOL at han ikke vil spekulere i hvilke våpensystemer som er om bord.