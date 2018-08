Solsvik inviterer den nye fiskeriminsteren til Andøy

Andøy

Jonni Solsvik har sendt en invitasjon til nyutnevnt fiskeriminister, Harald Tom Nesvik., i håp om at han ta turen til Andøy nå i høst.

– Utviklingen og ikke minst muligheter relatert til sjømatnæringen er selvfølgelig et prioritert felt i omstillingsprosessen. Andøy er vertskapskommune for en rekke viktige aktører innenfor sjømatnæringen og flere av disse har i løpet av de siste årene gjort store investeringer i Andenes havn, skriver Solsvik i invitasjonen.

Han nevner også Jangaard Export AS sine anlegg i Andenes havn, som har vært viktig for aktiviteten i havna.

– De har sammen med andre aktører i Andøy, som for eksempel Andenes Fiskemottak AS (eid av Rui Costa, Portugal ), Vesteraalens AS, OFS Andenes AS, JM Nilsen Fisk AS og Andfjord Salmon AS, samt eksterne aktører i næringen igangsatt konkrete prosjekter for utviklingen av sjømatnæringen i Andøy, står det å lese i invitasjonen.

Solsvik presiserer at han ønsker å presentere mulighetene og utfordringene i forbindelse med sjømatnæringen i Andøy.