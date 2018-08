Knut Nordmo blir Senterpartiets ordførerkandidat i Andøy

Andøy

Med et drøyt år igjen til kommunevalget og allerede i juni presenterte Andøy Høyre sin ordførerkandidat Matz Abrahamsen.

Nå følger Senterpartiet etter og de har valgt å satse på Knut Nordmo, som de to seneste periodene har vært varaordfører i Andøy. Fra tidligere har han bakgrunn som gårdbruker og har vært aktiv innenfor landbrukspolitikken både regionalt og nasjonalt.

Senterparti-delegasjon på Evenes flystasjon-besøk: Urokkelig om Andøya Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum lot seg ikke overbevise om at Evenes flystasjon kan være godt egnet som base for maritime overvåkingsfly, etter Evenes-besøket.

– Med valgresultatet fra i fjor som grunnlag. Er du klar for å bli ordfører?

– Det skal et valg til først, så får vi se hva resultatet blir, sier Nordmo.

– Det er ingen tvil om at intensjonen er at vi skal ha ordføreren, sier Tore Pettersen i nominasjonskomiteen.

Slik ser Abrahamsen for seg jobben som Høyres mann i Andøy Matz Abrahamsen er Høyres ordførerkandidat foran neste høsts kommunevalg. Se hva han mener om den kommende oppgaven.

– Klare

Nordmo sier de er klare til å ta ansvar.

– Jeg har selvfølgelig tenkt nøye gjennom det, før jeg takket ja. Det er et stort ansvar. Nå har jeg vært varaordfører i snart to perioder, og lært mye, sier Nordmo. Han er overbevist om at Andøy kommune har en lys fremtid.

500 dager til valget Flere av ordførerne ønsker gjenvalg Foreløpig er ordførerne i Vesterålen ganske knappe om framtida, men noen har avklart hvorvidt de ønsker å sitte videre.

– Jeg er optimistisk når det gjelder Andøy kommune og andøysamfunnet. Derfor synes jeg det vil være særdeles spennende å få en slik mulighet, sier Nordmo.

– Legger dere opp til å fortsette samarbeidet med Høyre og KrF etter valget neste år?

– Ser ikke noe grunnlag for å gjøre store endringer, men det skal være et valg først, så får vi se.

Solsvik gir seg etter fem perioder som ordfører: Matz Abrahamsen er partiets nye ordførerkandidat – Han er absolutt den beste kandidaten i partiet, og han er motivert til å gjøre en jobb, sier sittende høyreordfører Jonni Helge Solsvik.

Vekst

Etter at Høyre, Frp og Arbeiderpartiet gikk sammen om å legge ned Andøya flystasjon, har Senterpartiet opplevd en formidabel medlemsvekst i Andøy.

– Vi har nå over 100 betalende medlemmer. Det gjør at vi må jobbe litt med organisasjonen for å få engasjert disse medlemmene. Vi vil ha medlemsmøter og prøve å engasjere de i forhold til valget, og se om noe vil stille på listen vår, sier Nordmo.

Andøy Senterparti håper å ha resten av valglisten og det politiske programmet klart i løpet av høsten