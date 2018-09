– Ikke bærekraftig med et eget «Andøy-tillegg»

Jeg registerer imidlertid at det hos enkelte er en «alle skal ha penger» tilnærming, som felles løsning for Andøya flystasjon.

Virkemidler for omstilling ved Andøya flystasjon er, og har over tid vært, et sentralt tema i dialogen mellom luftvingledelsen ved Andøya flystasjon, arbeidstakerorganisasjonene og Luftforsvarsstaben. Forsvarssjefens stab er tydelig involvert i arbeidet, spesielt etter hans besøk til Andøya.

Det er imidlertid Luftforsvaret selv som har ansvaret for prosessen, og det er den lokale ledelsen ved Andøya som skal utøve arbeidsgiveransvaret i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Skal ivareta begge kategoriene

Mange av våre ansatte på Andøya ønsker å bli med til Evenes for dermed bidra til å bygge opp et nytt og moderne miljø med de nye maritime patruljeflyene. Det er også flere som av ulike årsaker ikke ønsker dette. Vi skal ivareta begge kategoriene. Ivaretakelse kan gjennomføres både med lokale og sentrale tiltak, både av økonomisk og ikke-økonomisk art.

Snarlige tiltak kan rettes inn mot å beholde kritisk kompetanse etter Forsvarets behov. Forutsigbarhet for den enkelte frem mot nedleggelse av flystasjonen om en fem års tid, kan etableres gjennom tilpassede tiltak. Luftforsvarsstaben, med lokal ledelse, følger blant annet Forsvarets virkemiddelavtale for bruk av økonomiske virkemidler, samt forvaltningspraksis med statens regelverk for omstilling ved flytting/nedleggelse.

– Griper inn i hverdagen

Omstillingen av basestrukturen griper inn i hverdagen til den enkelte. Luftforsvarsstaben har fokus på å skape forutsigbarhet for de som blir berørt. Jeg kjenner meg ikke igjen i uttalelser om at tiltak på Andøya ikke er kommet på plass. Ett tidlig tiltak som ble iverksatt var å styrke luftvingens ledelse med spesialistkompetanse på omstillings- og endringsprosesser, noe som også styrket dialogen med de lokale arbeidstakerorganisasjonene.

Det er også gjennomført lokale samtaler med den enkelte for å kartlegge individuelle behov i omstillingen og for framtiden. Gjennom dette arbeidet er det utviklet mikroplaner som er ledet til tiltak for den enkelte der det er nødvendig.

Tiltak

Tiltakene som nå etableres varierer fra blant annet lønnstilpasninger for å beholde mest kritisk kompetanse, til det å skape bedre forutsigbarhet gjennom blant annet å konkretisere fast tilsetting, inngåelse av to- og tretrinns beordringer samt tiltak knyttet til bosituasjon og pendling når Evenes blir hjemmebasen. Tiltakene er basert på Luftforsvarets behov, men tilpasses etter grundige individuelle vurderinger, og varierer med hvilken personellkategori den enkelte tilhører, samt sivil status.

Ytterligere tiltak vil bli introdusert, spesielt rettet inn mot å unngå tap av kritisk kompetanse. Jeg registrerer imidlertid at det hos enkelte er en alle-skal-ha-penger tilnærming som felles løsning for Andøya flystasjon. Dette er en for enkel tilnærming når virkemidler som skal benyttes ved omstilling i Luftforsvaret må reflekteres mot en større helhet.

Den blir ikke bærekraftig når så mye som to tredjedeler av Luftforsvarets personell vil kunne bli berørt av omstilling. Tilnærmingen har ikke overordnet forankring til omstillingen av resten av Forsvaret, og ei heller meg bekjent støttes den fra ledende politisk hold. Dialog om lokal ivaretakelse og forutsigbarhet må derfor ha et reelt fokus.

– Prioriterer omstillingsprosessen på Andøya høyt

Luftforsvaret er godt i gang med den mest inngripende omstillingen av sin virksomhet siden opprettelsen av forsvarsgrenen. Et omfattende arbeid er satt i gang for å endre Luftforsvarets base- og organisasjonsstruktur, samt å bytte ut en stor del av våre aldrende fly- og bakkesystemer.

Dette er krevende, men vi prioriterer omstillingsprosessen på Andøya høyt. Utålmodigheten som vises i den siste tids artikler i Andøyposten er både forståelig, men også utfordrende. Jeg er imidlertid positiv til at vi skal finne gode løsninger for personellet ved Andøya flystasjon gjennom et videre godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

– Stolthet til egen profesjon

Andøya flystasjon leverer luftmakt for Forsvaret på høyt nivå. Imidlertid er Luftforsvaret forberedt på at endrings- og utviklingsperioden vi nå er på veg inn i vil gi reduksjoner fra dagens flyoperative leveranser.

Ved flystasjonen har det alltid vært, og fortsatt er, en stolthet til egen profesjon som gjør de ledende på utøvelse av og støtte til luftmilitær maritim overvåking. Luftforsvarsstaben undervurderer ikke den krevende situasjonen som vårt personell ved Andøya flystasjon står i. Vi vil fortsette å følge opp personellsituasjonen, i nært samarbeid med lokal ledelse og arbeidstakerorganisasjonene.