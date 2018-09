Avinor og Forsvaret krangler om flyplassregningen på Andøya og Evenes

Andøy

– Forsvaret ønsker en «betydelig subsidiering» for sin virksomhet på Avinors sivile flyplasser, tar seg for godt betalt på egne flyplasser og tilpasser seg dårlig, skriver konsernsjefen i Avinor i et brev, skriver Dagens Næringsliv.

«I verste fall vil de forsvarsrelaterte kostnadene kunne bli på flere hundre millioner kroner pr år», hevdes det. Dette kan igjen føre til at alle flypassasjerer må betale mer i avgifter.

NHO-luftfart tar opp samme tråd. 30. august skrev administrerende direktør Torbjørn Lothe:

«Slik vi forstår det skal Forsvaret ikke belastes de faktiske kostnader ved sin aktivitet på Avinors lufthavner, men subsidieres gjennom kommersielle inntekter fra blant annet salg av alkohol, parfyme, tobakk», skriver DN.

Konsernsjefen i Avinor tar opp flere forhold som gjelder flyplassene i Hålogaland.

Forsvaret krever 35–50 millioner kroner mer per år fra Avinor for tjenester på Andøya og Bardufoss enn hva som ville vært naturlig ut fra sivile behov og «Avinors driftskonsept».

Når Forsvaret legger ned aktivitetene sine på Andøya, kan det koste Avinor anslagsvis 20 til 40 millioner kroner i året.

Avinor er redd for at Forsvarets kostnader med utvikling av Evenes som militær operativ flystasjon veltes over på Avinor.

Avinor hevder at konflikten med Forsvaret er så dyp at den i praksis bare kan løses gjennom skjønnsprosesser og voldgiftssaker. Forsvaret er tilbudt å svare, men gir bare generelle kommentarer:

– Forsvaret betaler for de tjenester de mottar fra Avinor. Avinor har et samfunnsansvar for å opprettholde et bredt utbygget lufthavnnett i Norge av hensyn til samlede nasjonale interesser, herunder sivil luftfart, luftambulanse, redningshelikoptertjenesten, politi og forsvar. Derfor er det også lagt til grunn at Avinor beholder de kommersielle inntektene fra i hovedsak noen få lufthavner som finansielt grunnlag for å kunne ivareta dette helhetlige ansvaret, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i et tilsvar til DN.