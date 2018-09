- Valgets kvaler

Andøy

Stabssjef Longva har rett i mye han tar opp i sitt innlegg i Andøyposten 31.08.18. Flere tiltak er kommet på plass, men få av dem berører mange av de ansatte direkte. De første lokale samtalene ble gjennomført for godt over et år siden. Da hadde det allerede gått et år siden det i Forsvarssjefens fagmilitære råd ble anbefalt å legge ned Andøya flystasjon. De ansatte har vært i en mental omstilling siden den gang. Utfordringen er at luftvingen ikke har vært under formell omstilling.

Luftforsvarets ledelse skal ha ros for å ha sendt opp en ansatt med spesialistkompetanse på omstillings- og endringsprosesser, men det tok sin tid å få dette på plass, og de ansatte opplever gjentakende ganger at det tar lang tid før noe skjer. For mange for lang tid. Systemene i Forsvaret er for tungrodd når det gjelder å få på plass ordninger og tiltak til «hverdagslige» utfordringer. Vi klarer å scramble personell og deployere ned til Libya på to dager, men det tar altså flere måneder å få på plass en enkelt mann man ønsker flyttet fra en driftsenhet til en annen.

De individuelle samtalene har ledet til at det på de fleste avdelingene har kommet på plass mikroplaner, men slettes ikke på alle. Og når mikroplanen er på plass, må det så saksbehandles, og det tar igjen lang tid, spesielt når hele Forsvaret har kuttet ned på HR. Det er et fåtall av de ansatte som har fått på plass en individuell avtale, men for flertallet er det ingen synlige forandringer på deres nivå. Her gjenstår det ennå et godt stykke arbeid før vi er i mål. Media har rapportert om at rundt 50 ansatte har sluttet på luftvingen etter langtidsplanen og nedleggelsen ble vedtatt. Jeg mener flere av disse kunne vært avverget dersom man tidlig hadde fått på plass et generelt tillegg.

Det er tidligere beskrevet i mediene at individuelle økonomiske tiltak på Andøya flystasjon har medført et dårligere arbeidsmiljø. Denne beskrivelsen kjenner jeg meg igjen i. Derfor anser jeg at et generelt tillegg til alle ansatte ved luftvingen i en tidsbegrenset periode vil være både gunstig og hensiktsmessig, det vil være et tiltak som er enkelt å iverksette, og som treffer alle likt. Praksisen med å definere enkelte ansatte som mer kritisk enn andre, når hele organisasjonen er skjært inn til beinet, virker mot sin hensikt. Du skaper da en videre og større utfordring. Alle må trå til ekstra i årene fremover, både ifm. opplæring av nye kollegaer, og gjennom en daglig drift med høyt aktivitetsnivå.

Her er det ikke snakk om å kompensere for at man er i omstilling, her er det snakk om å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet til alle ansatte, i en situasjon hvor det for mange vil være tryggere å gå til den sivile jobben på andre siden av gjerdet i dag, fremfor å gamble på at den fortsatt er der om 5 år når dørene lukkes på flystasjonen. Dermed bør det foreligge en grundig risikovurdering før man avfeier et tiltak som ikke bærekraftig. Vi mener et tillegg vil senke risikoen for at vi mister for mange, og mener et slikt tidsbegrenset middel er bedre å gi til alle på et lavere nivå, fremfor til enkelte på et høyere nivå. Med dagens ordning skaper man store forskjeller på en svært egalitær avdeling. Det gagner ingen.

Dette må sees i sammenheng med usikkerheten og tregheten luftforsvarsstaben og Forsvarets ledelse har skapt gjennom sin sendrektighet i tillegg til den utfordringen det er for de ansatte å stå i en mental omstilling. Økonomisk kompensasjon kan være et virkemiddel som virker, i og med at det viser anerkjennelse til de som fortsatt er igjen på flystasjonen og vil bli med videre. Det å se sine ansatte og anerkjenne utfordringene de blir utsatt for er det viktigste psykososiale virkemiddelet man har. Det kan virke som at luftforsvarets ledelse underkjenner dette i dagens situasjon, all tid de sier at de ser det, men ikke viser det med handling.

Når det er bærekraftig å gi enkelte ansatte en høy månedlig sum i en tidsbegrenset periode for å bli stående, er det ikke like bærekraftig å gi en lavere sum til alle som er involvert, når alle trengs for å gjøre jobben? Jeg vil igjen trekke fram flyttebonusen som sammenligning. Du kan bli tildelt flyttebonus i inntil fem år dersom du flytter til nytt tjenestested ved ny beordring. Det er kostnadsbesparende for Forsvaret dersom den ansatte flytter til nytt tjenestested og hever flyttebonus i en tidsbegrenset periode, fremfor om den pendler. Vil det ikke på samme vis være kostnadsbesparende å beholde ansatte man har brukt millioner på å utvikle i et tidsrom man har behov for dem, fremfor at de slutter eller søker seg til annen tjeneste?

I en intern spørreundersøkelse for over to år siden kom et slikt tillegg høyest på lista hos de ansatte over hva som skulle til for at de ble værende i jobben lengre enn hva de hadde planlagt. Utålmodigheten Stabssjef Longva viser til i sitt innlegg er legitim, de ansatte har ventet og fått løfter fra både militær så vel som politiske ledelse i over to år. Utålmodigheten er like utfordrende for de ansatte og lokal ledelse som den er for Luftforsvarets ledelse. Men den treffer fortsatt oss alle, i en allerede presset arbeidshverdag.

Jeg tror jeg trygt kan si, på vegne av alle arbeidstakerorganisasjonene, at vi har et svært godt samarbeid med luftvingens ledelse her på Andøya flystasjon, og også et godt samarbeid med den øvrige militære ledelsen. Men uten å gå i videre detaljer, er vårt inntrykk at luftvingens ledelse ikke får de virkemidler de ber om hos Luftforsvaret ledelse. Det gjør jobben som skal gjøres i møte med de ansatte utfordrende. Vi ser fram til et videre godt samarbeid, men når de fleste innspill blir sendt i retur, forblir situasjonen utfordrende. Dette, kombinert med flere konkrete momenter i Stabssjefens innlegg som vi anser som feilaktig eller unyansert fremstilt, må vi adressere. Vi ser fram til et eventuelt besøk slik at vi kan ta opp disse momentene internt i Luftforsvaret.