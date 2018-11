Forsøker å finne buss-løsning for Nordlandssykehuset i Bodø

Andøy

Aps Einar Åbergsjord tok opp saken i kommunestyret i Andøy 24. september i år. Med bakgrunn i det, sendte ordfører Jonni Solsvik brev til Nordlandssykehuset om saken 12. oktober.

– Jeg viser til at hovedinngangen ved Nordlandssykehuset i Bodø er flyttet etter restaurering. Busstoppet er imidlertid ikke flyttet, noe som medfører at pasientene får lengre vei fra busstoppet til hovedinngangen. Dette kan være utfordrende for noen av pasientene, spesielt nå når det går mot vinter, skriver Solsvik i brevet, og ber Nordlandssykehuset ta initiativ til at busstoppet snarest mulig flyttes i tilknytning til sykehusets nye hovedinngang.

Etter at saken ble tatt opp i kommunestyret, gjorde undertegnede en liten undersøkelse etter et besøk ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Det tar cirka sju minutter å gå fra hovedinngangen til nærmeste buss-stopp. Det er mulig å gå gjennom sykehuset og ut den gamle hovedinngangen. Det vil korte ned gangtiden noe, men det er ikke meningen at pasienter skal bruke denne inngangen.

– Ser på løsninger

VOL har etterlyst svar på Solsvik henvendelse. Drifts-og eiendomssjef Bernt Toldnes svarer følgende:

– Nordlandssykehuset har senest 31. oktober i år hatt møter med Nordland fylkeskommune og Bodø kommune for å se på endringer i tilgang til hovedinngangen med buss. Flere forskjellige løsninger vurderes, og fra vår side vurderer vi nå om vi skal åpne en egen inngang på nordsida, den siden hvor den gamle hovedinngangen lå, for besøkende som kommer med buss til Kongens gate. Nordland fylkeskommune og Bodø kommune på sin side vurderer hva de kan gjøre. Alle parter er interessert i å legge adkomstforholdene best mulig til rette, skriver Toldnes.