Kuppet nisseprisen selv

Andøy

Avtroppende ordfører Jonni Solsvik innførte nisseprisen for beste replikk under budsjettmøtet med en gang han tiltrådte ordførerstolen i 1999.

– Det viktigste og vanskeligste står nå igjen til slutt. Det er siste gangen jeg får den ære å dele ut nisseprisen. Jeg har prøvd å kapre den selv, men når man er i en jury helt alene, er det litt vanskelig. Derfor ble det nedsatt en jury i år, sa Solsvik med glimt i øyet. Han sa at det gikk litt tregt med gode replikker i starten.

– Men da gruppeleder Einar Åbergsjord i Andøy Arbeiderparti sier at det biskopen gjør, må vi også gjøre, lå han godt an. Så opplevde jeg av en mangeårig kollega i Andøy Høyre å få noen lekkasjer, at hun i en ukes tid har øvd på replikker. Det kommer fra mer pålitelig hold enn jeg har hørt noen gang. Dessverre rakk ikke replikkene hennes fram, men det var ganske mange som var innom Shell i dag. Da var det en representant som heter Lill Pettersen som gikk så langt som å si at noen var dumpet på Shell. Hun får årets pris, akklamerte Solsvik. Under siste delen viftet Kate Eliassen (H) febrilsk med hånden.

– Jeg skjønner at hun har tenkt å intervenere med juryen i mitt siste møte, men det vet jeg ikke om hun får lov til. Dersom det etter hennes innlegg skulle endre noe på juryens kvalifiserte vedtak, så vil jeg uansett først gratulere Lill med prisen, sa Solsvik.

Eliassen ville vite hvem som fortjener nisseprisen mer enn selveste ordføreren.

– Det startet med replikken om at dersom han hadde vært statsminister og måtte si noe i forbindelse med representantens innlegg, ville han ikke ha ordlagt seg slik. Når det kom til oppdrettssaken, presiserte du at du faktisk kunne telle. Du kom med en del andre utsagn også. Jeg tror jeg har hele kommunestyret med meg når jeg ønsker at han Jonni som har sittet vært enerådende når det gjelder å bestemme hvem prisen går til, i år skal få den selv, sa Eliassen.

Lill Pettersen var snar til å klappe samtykkende.

– Sorry Lill. Jeg prøvde, sa Solsvik. Etter møtet sa en lettet Pettersen at hun nesten var redd for å entre talestolen i budsjettmøtet av frykt for å få tildelt nisseprisen.