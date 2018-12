80 barn skaper julemagi for 34. gang på Dverberg

Andøy

175 år etter at Charles Dickens skrev historien om gjerrigknarken Ebenezer Scrooge, som møter juleåndene og blir et nytt menneske, er det Tom Stian Lenningsvik som fører an i tittelrollen.

80 barn og unge på scenen

Når vi tar en prat med produsent Svein Spjelkavik onsdag kveld, for å sjekke status foran premièren, har han akkurat sett den første generalprøven i samfunnshuset på Dverberg.

– Det var fint. Det er jo en fantastisk historie, og Tom Stian spiller kjempegodt. Han gir Scrooge en rørende fremstilling, sier han. Men hovedrolleinnehaveren er ikke alene på scenen. Totalt er rundt 80 barn og unge i sving i ulike roller, og mange av dem er nye i juleteatersammenheng.

– Det er kjempeartig å se, og jeg blir stolt når ungdommene gjør sin egen versjon av teaterstykket, sier han, og sikter til Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising, som har regien på årets juleteater.

– Scrooge har vært en slags prøve for de unge, og Katrine Strøm sin versjon står som den beste. Men jeg tror årets blir av samme kaliber, sier Spjelkavik. Dette blir femte gang teaterklubben fremfører Scrooge. Første gang var i 1992 og forrige gang var i 2013.

200 billetter foran fjoråret

Spjelkavik innrømmer at han var litt nervøs for billettsalget, etter to år med «kioskvelteren» Annie på juleteaterplakaten.

– Annie selger ut overalt hvor det settes opp, og jeg sa til alle at vi skal være glade hvis vi selger tusen billetter til Scrooge, sier Spjelkavik. Forhåndssalget viser at han slett ikke hadde trengt å være nervøs.

– Vi ligger per i dag 200 billetter foran forhåndssalget i fjor, og kommer til å passere tusen solgte billetter i løpet av helga, sier han. Totalt er det lagt ut 1.300 billetter til de seks forestillingen.

Midnattspremière

Spjelkavik er ekstra glad for at det er solgt mange billetter til den tradisjonsrike midnattspremièren i kveld.

– Det er jo en litt ubekvem tid å ha en teaterforestilling, så vi har vært fornøyd hvis det har vært halvfullt. I fjor var jeg veldig stolt, for da var det godt med folk på den forestillingen. Billettsjef Anita Spjelkavik sjekket tallene for meg i dag, og det var 166 solgte billetter i fjor til midnattsforestillingen. Hun kunne også fortelle at vi i dag har solgt nøyaktig like mange til årets midnattsforestilling, så dette blir bra, sier en fornøyd teaterprodusent til Andøyposten.