11 lag i minneturnering

Andøy

Klokken 10.00 fredag formiddag ble turneringen sparket i gang. Det er i år Andenes IL som er arrangør for turneringen, i samarbeid med Tordis og Geir Stave som har vært arrangør i ti år.

– Hele Stave-familien på Andenes har i alle år vært, og er, en stor bidragsyter i Andenes IL. Vi er stolte over å ha dem med på laget, og det var derfor en selvfølge for oss å si ja da vi ble forespurt om samarbeid. Og hvis noen lurer, det vil fremdeles bli gitt penger til Fredrik Staves Minnefond, skrev AIL-leder Tove W. Norvoll i en pressemelding tidligere i desember.

Turneringen går over to dager og finalen spilles lørdag ettermiddag.

Da VOL var innom fredag formiddag, var det godt med folk, både på banen og på tribunen i Idrettshallen på Andenes. VOL overværte kampen mellom Sortlandslaget WTSH og Nordavind, som er et forsterket Bleiks-lag.

Ga bort 26.000 kr Etter turer og aktiviteter var det fortsatt penger igjen på 10Bs klassekonto. Onsdag overrakte Henning Alsos drøyt 26.000 kroner til Fredrik Staves Minnefond, på vegne av avgangsklassen ved Andenes skole.

Sortlendingene åpnet kampen best og ledet 2-0, men fikk etter hvert sin keeper utvist i to minutter. Det utnyttet Bleiks-laget og utlignet ledelsen i løpet av de to minuttene. Dermed endte kampen uavgjort.

Inntektene fra turneringen går til Fredrik Staves minnefond, et minnefond det totalt er samlet inn litt over 1 million kroner til.