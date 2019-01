Pangstart for Vesterålen

Andøy

Det er en økning på 254 prosent fra samme periode i fjor og 380 prosent i samme periode i 2017.

Det viser ferske tall fra Norges Råfisklag.

Hadsel har startet best med et mottak av 112 tonn torsk. Fiskeindustribedriftene i Øksnes kjøper mest fersk torsk av alle kommuner i Norge. I Januar kjøpte bedriftene 40 tonn, som er betydelig bedre enn både 2017 og 2018. Andøybedriftene kjøpte 38 tonn. Også det er betydelig bedre enn de to foregående årene.