Andøy mister flest yrkesfiskere

Andøy

Det viser ferske tall fra Fiskeridirektoratet. Andøy hadde den største tilbakegangen med 12. Ved utgangen av fjoråret var det i alt 124 fiskere i Andøy. Da ordningen med omsettelige fiskekvoter i kystfiskeflåten ble innført i 2004 var det 231 fiskere i Andøy. Det betyr at antallet yrkesfiskere praktisk talt er halvert i perioden.

Vesterålen

Ved utgangen av fjoråret var det i alt 611 fiskere i Vesterålen, 17 færre enn året før. Bare Bø og Øksnes fikk flere fiskere. Bø økt med 2 til 97. Øksnes økte med en til 224. Andøy og Hadsel hadde størst prosentvis tilbakegang. Andøy falt med 8,8 prosent, mens Hadsel falt med seks prosent.

Kommune Fiskere Endring Endring% Hadsel 62 -4 -6 Bø 97 +2 2,1 Øksnes 224 +1 0,4 Sortland 104 -4 -3,7 Andøy 124 -12 -8,8

I 2004 ble det færre enn 1.000 fiskere i Vesterålen. I 2008 falt tallet under 800 og i 2011 ble det færre enn 700. Neste grense som står for fall er 600. Et fiffig poeng for sortlendingene er følgende: Dersom Andøy fortsetter fallet også neste år, kan det hende at det er flere yrkesfiskere i Sortland enn i Andøy. Bø er også «faretruende» nær andværingene.

Totalt var det 611 yrkesfiskere i Vesterålen ved årsskiftet mot 628 ett år tidligere.

Antallet fiskere med fiske som biyrke falt kraftigere. I alt ble det 22 færre i 2018, som er en tilbakegang på 20 prosent til 86 fiskere. Andøy falt mest. Antallet falt fra 16 til 9, som er en tilbakegang på nær 44 prosent.