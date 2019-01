– Alle forutsetningene som lå til grunn da vedtaket om flystasjonen ble gjort er vekk

Andøy

Andøys ordfører Jonni Solsvik er glad for punktet om Andøya som er med i regjeringserklæringen for den nye firepartiregjeringen bestående av Høyre, Venstre, KrF og Frp. Punktet lyder som følger:

«Legge til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya flystasjon så raskt som mulig, gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker».

– Jeg er veldig positiv til det som står om Andøya. Dette er en regjeringserklæring som er begrensa på lokalnivået. At det etter mitt syn blir ytterligere forsterka og lagt til rette for samhandling for prosjektene som skal inn, og at de skal kunne benytte arealene etter avtale med Forsvaret er viktig, sier han, og legger til:

– Vel så viktig er at de peker på muligheten som ikke er avklart, nemlig muligheten for at Forsvaret må bruke kapasiteten som er her når det gjelder alliert mottak. Jeg syns erklæringa er tydelig på at dette handler om hva man trenger for å ha kapasiteten man må ha.

Solsvik mener erklæringa slår fast det mange har sagt i lang tid når det gjelder nedleggelsen av Andøya flystasjon.

– Det er viktig for meg å si at alle som leser denne erklæringa ser at forutsetningene som lå til grunn da vedtaket om nedleggelse ble gjort er borte. I erklæringa er det nå ettertrykkelig sagt at de forutsetningene ikke lenger er der. Det ble sagt i proposisjonen om nedlegging at Forsvaret skulle helt bort og alt skulle tilrettelegges sivilt bruk. Det er ikke kke lenger tilfellet, sier han.

Det er en konstatering om at virkeligheten ikke er slik den var da man gjorde vedtaket, etter hans syn.

– Betyr dette at du mener man burde omgjøre vedtaket om nedlegging?

– Vi må vente på avslutninga av prosessen som pågår nå om bruk før vi kan si noe om hva som er rett å gjøre. Men denne erklæringa er sterkere på Andøya, etter mitt syn, enn den som kom ut av Jeløya. Jeg er glad for at dette punktet er tatt med, sier han.