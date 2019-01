– Lykkes Andøya, tar Norge et langt skritt videre som romnasjon

Andøy

– Får vi dette til vil Norge ta et langt skritt videre som romnasjon, sa hun til Finansavisen lørdag.

I en lengre artikkel pekes det på at «hele verden» satser tungt på romfart. Donald Trump vil «Make america great» også i verdensrommet. Den europeiske romfartsorganisasjonen vokser også gjennom ulike satellittprogrammer. Romindustrien vokser, og mye penger er i spill. Mye handler om satellitter, som Andøya Space Center satser tungt på.

– Det er et bikkjeslagsmål for å bevare markedsposisjonene, for eksempel når det gjelder telekommunikasjonssatellitter (…) handler det om best pris og å skyte opp satellitten til rett tid, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Romsenter til Finansavisen.

Satellittoppskytingsbasen på Andøya (Andøya Space Port), som antakelig havner mellom Børra og Nordmela, kan bli Europas første. Per i dag er Europa avhengig av USA og Russland for å få skutt opp satellitter, men Andøya er ikke alene. Det arbeides med planer i Portugal og Skottland, sier Eline Oftedal til Finansavisen. Det kan bli mange oppskytinger fra Andøya.

Hun peker på at det er viktig å unngå flytrafikk. Det er også viktig å unngå å skyte raketter over hodene til folk. Andøya kommer veldig godt ut på disse to kriteriene.

Hva skjer hvis Andøya lykkes, spør avisen?

– Det kan dukke opp nye tjenester og nye produkter, både innen hardware og software, sier Oftedal som peker på Nammo-raketten som ble skutt opp i fjor høst.