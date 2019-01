Tre stopp mellom Risøyhamn og Sortland

Andøy

Det ene arbeidet som pågår, er på Maurnes, og er en del av oppgraderingen av fylkesveien og tilhørende gang- og sykkelsti. Her er det lysregulering, siden det bare er ett kjørefelt i bruk. Det er også her du må påregne lengst ventetid for å få grønt lys.

Lysregulering er det også i Buksnesfjorden, der man bytter ut rekkverk på strekningen som krysser fjorden. Det er en kort strekning med bare ett kjørefelt, så lang ventetid er det ikke.

I tillegg pågår det nå vegarbeid på Risøyhamnbrua. Også her er det lysregulering. Nå foregår arbeidet på Risøyhamn-siden av broen. Heller ikke her er det lang ventetid før du får grønt lys og kan kjøre videre.