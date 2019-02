Trendy å kjøpe brukt:

Liten butikk bidro til Miljøpris

Flere og flere er opptatt av gjenbruk for å spare miljøet for stadig voksende søppelhauger. Bruktbutikken til Andøy Røde Kors går så det suser. Nå sist har de bidratt til at Nordland Røde Kors har fått Nordland Venstres Miljøpris.