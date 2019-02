– Nå er det ingen grunn til å brenne søppel i fjæra

Andøy

Fra 1. februar har Reno-Vest tatt i bruk Reno-Vest-kortet som alle abonnentene har fått. Den gir deg rett til å levere 6 kubikkmeter med avfall ved gjenvinningsstasjonene. Dette er avfall man tidligere måtte betale ekstra for å levere.

– Ordningen sparer kundene for tid og penger, og vi håper at den skal bidra til å spare miljøet. Vi håper at dette skal bidra til at vi får inn mer avfall og slipper kasting av avfall i naturen, sier Ellingsen.

Blanke sekker

Han sier at det er noen forutsetninger for å benytte ordningen. Dersom du leverer avfall i sekk, må den være blank.

– Vi ønsker ikke at folk bruker svarte sekker. Vi må se avfallet når vi inspiserer det i sorteringen. Det er dessuten mye rart som havner i de svarte sekkene, som både utgjør brann- og miljøfare, sier Ellingsen.

Sparer tid

Han sier at ordningen med Reno-Vest-kortet også sparer tid for kundene.

– Har man med seg Reno-Vest-kortet, og skal levere avfall, veies ikke avfallet lengre. Når du kommer til gjenvinningsstasjonen blir man enig om hvor mange kubikk det er. Når man har levert avfallet, kan man kjøre rett ut av anlegget, sier Ellingsen.

Han sier at kundene også kan spare penger.

– 6 kubikk med avfall er ganske mye. Treverk er ganske tungt, og det måtte man betale for før. Nå kan man altså levere bordkle og annet treverk med maling gratis. Nå er det ingen grunn til å brenne dette på bål i fjæra, sier han.

– Kundene fornøyd

John Ottar Karoliussen ved gjenvinningsstasjonen på Andenes sier at det nye kortet er tatt godt imot av kundene.

– Vi har hatt mange innom her i dag som har hatt med seg kortet. Det ser ut til å fungere bra, og folk er fornøyd, sier Karoliussen.

– Vi håper at folk også tar med seg kortet når man leverer avfall som også før var gratis. Dette går ikke av kvoten på 6 kubikk, sier Ellingsen.