Andøy er fortsatt på torsketoppen

Andøy

Totalt er det landet 4.595 tonn torsk i Vesterålen. 1.981 tonn av dette er landet i Andøy, mens 1.807 tonn er landet i Øksnes. I Hadsel er det landet 702 tonn, mens det er landet 103 tonn i Bø.

Verdien av torsken er nå kommet opp i 99,316 millioner kroner. Det er 12,2 millioner kroner mer enn per uke fem i fjor – det selv om det etter uke fem i fjor var landet 297 tonn mer torsk enn det er til nå i år. Det tyder på gode priser til fiskerne.

Tallene fra Norges råfisklag viser at fiskerne i uke fem i snitt fikk 31,92 kroner per kilo torsk levert i Vesterålen.Det er 5,67 kroner per kilo mer enn for uke fem i fjor. I uke var det også i Vesterålen fiskerne fikk best betalt for torsken.

70 tonn

Om man ser bort fra trålerne, var det lofotbåten «H Nilsen» som sørget for den største torskefangsten i regionen lørdag med 70,7 tonn torsk.

– Det var mye fisk lørdag og vi tok imot rundt 200 tonn fra tre båter, sier Stein Jacobsen i Jangaard Export på Andenes.

I Øksnes var den største torskefangsten på 52,4 tonn.

På Melbu leverte en tråler 201,8 tonn torsk.

Kraftig økning

I ukerapporten fra Norges råfisklag fremhever man at det var en kraftig økning i aktiviteten på Myre og Andenes, mens det for Senja har vært fangst mer på jevne.