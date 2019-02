Stjålet bil havnet i grøfta

Andøy

– Vi fikk melding om to biler som var havnet i grøfta. Den ene var inne på Andenes, men den var borte da jeg dro ut for å se etter den. I den andre saken var det ikke melding om personskade, så den gjorde vi ikke noe med, sier politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik.

Men litt senere mandag tok saken en mer dramatisk vending.

Stjålet

– Vi fikk melding om en stjålet bil og det var den ene bilen vi vi hadde fått melding om, sier Isaksen Wiik.

Bilen ble funnet i grøfta ved fylkesvei 82 noen kilometer utenfor Andenes.

– Bilen er stjålet fra en låst garasje. I tillegg ble det stjålet en del gjenstander fra garasjen og et tilhørende skur. Endel av dette ligger inne i bilen, sier Isaksen Wiik.

Tips

Han sier at politiet ikke vet når bilen ble stjålet eller når den havnet i grøfta.

– Vi ønsker derfor tips dersom noen har sett bilen på Andenes eller sett aktivitet i området der bilen havnet i grøfta. Det er flere spor i snøen bort fra bilen, men det er ikke mulig å si om det er fra flere personer eller om det er samme person som har gått flere ganger. Sporene går mot Andenes, sier Isaksen Wiik.

Han sier at politiet har sikret en del spor i saken.

– Foreløpig er det ingen ting so tyder på en sammenheng med innbruddet i to fiskebåter i helga, men det har helt klart vært en del aktivitet her, sier Isaksen Wiik.