Designteam i verdensklasse skal jobbe med «The Whale»

Andøy

– RAA skal utarbeide an plan for innholdet i The Whale. Torsdag skal det gjennomføres en workshop med styret og om kvelden er det en åpen workshop der man ønsker innspill til prosjektet, sier Rune Rydningen som er nestleder i styret til The Whale.

The Whale er en ny turistattraksjon som er under planlegging på Andenes, der man skal forene vitenskap og kunst for å sette fokus på kvaler og havmiljøet.

Målet er å tiltrekke seg mellom 40.000 og 60.000 besøkende hvert år.

Verdensfirma

Nå har man fått med seg Ralph Appelbaum Associates (RAA) til planleggingsarbeidet.

– RAA er et av verdens fremste firma innen utstillingsdesign med 200 ansatte, og kontorer i New York, London, Beijing, Berlin, Moskva og Dubai, heter det i en pressemelding fra The Whale.

– RAA står bak en rekke store utstillinger som Kronjuvel-utstillingen i The Tower of London, London transportmuseum, John Lennon-utstillingen i New York, IKEA-utstillingen i Sverige, Nasjonalmuseet i Skotland, NASCAR Hall of Fame i USA, Boris Jeltsin museet i Russland, Framtidsmuseet i Rio og Volkswagen Autostat i Tyskland, heter det i pressemeldingen.

Nå kommer altså tre representanter fra firmaets London-kontor til Andøy for å jobbe med The Whale.

– For oss er det en ære å jobbe med The Whale. Folkene våre har nærmest stått i kø for å få være med på dette spennende og viktige prosjektet, sier Philip Tefft, direktør for Ralph Appelbaum Associates London.