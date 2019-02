Samme person mistenkt for båtinnbrudd og biltyveri

Andøy

Det var søndag kveld at mannskapet om bord i lofotbåten «Unstad Junior» oppdaget hadde det vært innbrudd om bord i løpet av helga. Mest sannsynlig skjedde innbruddet natt til lørdag.

Det ble også oppdaget innbrudd i en sjark.

Biltyveri

Mandag fikk politiet melding om en bil som lå i grøfta noen kilometer utenfor Andenes. Det var ikke meldt om personskader. Etter hvert fikk politiet også melding om et biltyveri på Andenes, og det viste seg at bilen som lå i grøfta var bilen som ble meldt stjålet.

I utgangspunktet var det ingen ting som tilsa en direkte sammenheng mellom de to sakene. Når det gjelder båtinnbruddene hadde politiet en mistenkt, mens man i bilsaken ønsket tips.

Nå mener politiet at det er en sammenheng mellom de sakene.

– Personen som var mistenkt for båtinnbruddene er også mistenkt for biltyveriet. Taktisk etterforskning gjør at vi mener det er samme person som står bak, sier Jørgen Bringer ved politiet i Andøy.

Han sier at den mistenkte blir avhørt i løpet av onsdagen.

Ønsker fortsatt tips

Bringaker sier at politiet fortsatt ønsker tips i begge sakene, både båtinnbruddene og biltyveriet.

– Det kan være at det har vært innbrudd i flere båter, så vi ber om at båteiere sjekker det, sier Bringaker.

Han sier at noen av gjenstandene som ble stjålet fra båtene er kommet til rette, men at det fortsatt er ting som er savnet.