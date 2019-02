Andøy

Gabrielsen skal møte LO-organisasjonene ved Andøya flystasjon og LO i Vesterålen.

– Vi skal oppdatere han om situasjonen ved Andøya flystasjon og omstillingen, sier Eilertsen, som er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund.

Gabrielsen skal i tillegg møte representanter fra Fellesforbundet og NTL Forsvaret.

– Gabrielsen har et hektisk program. Vi er derfor veldig glad for at han tar turen innom Andøya denne tirsdagen, sier Eilertsen.