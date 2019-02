Fullt trykk og fair play

Andøy

Old boys, mot AILs førstelag, G12 mot G14 – dette var dagen hvor alle som har en enda bedre spiller i magen, fikk muligheten. For fjerde gang ble fairplay-turnering arrangert på Andenes, i Norlandia-hallen. Innsats og glød var det lite å si noe på. Kampene varer i en halvtime, og korte pauser mellom kampene sørger for at det er fullt trøkk hele denne lørdagen.

– Det er selvsagt stor stas å få kunne prøve seg mot dem som er eldre og spiller på lag som ellers regnes som bedre, sier Morten Helgesen.

Han er både trener for G12 og hjelpetrener for G14, og har selv to sønner som spiller i dag. Han skryter spesielt av G12.

– Vi har noen nesten ekstreme talenter der som løfter laget. Og han overdriver ikke- G12 slår G14 i to kamper denne lørdagen, og kan stolt konstatere at det eldste er ikke alltid eldst. AILs førstelag beviste at de tross tøff motstand fra både andre laget og old boys, er best på Andenes og vinner hele cupen til slutt.