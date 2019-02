Widerøe med påskefly til Oslo, men sløyfer sommerflyet fra Andenes

Andøy

Norwegian har hatt flyavganger mellom Andøya og Oslo i mange år, stort sett i jula og om sommeren. I år skal Norwegian fly direkteruta torsdager og søndager fra og med 20. juni til og med 8. august.

Sommerfly fra Skagen

I fjor fløy Widerøe, som i år er 85 år, mellom Andenes og Oslo lørdager mellom 23. juni og 11. august. I år sløyfer selskapet denne ruten.

Ruta mellom Stokmarknes lufthavn/Skagen og Oslo opprettholdes. Der skal Widerøe fly tirsdag, torsdag og lørdag i perioden torsdag 20. juni til og med lørdag 10. august.

Påskefly fra Vesterålen

Men påskefly blir det. Lørdag 13. april før påske og mandag 22. april flyr Widerøe mellom Andenes og Oslo. For Skagen er datoene lørdag 13. april og lørdag 20. april.

Widerøe om sommerruten mellom Andenes og Oslo: – Ruten er ikke lønnsom, avgiftene er for høye I sommer har Widerøe flyginger mellom Andenes og Oslo hver lørdag. Ifølge selskapet er det et problem at de ikke tjener penger på sommerruta.

De som håper at ruten fra Andenes blir trafikkert med Widerøes nye jetfly, blir imidlertid skuffet. I henhold til ruteoppsettet er det et Dash 8 300-fly som skal fly 13. april (50 seter) og Dash 8 100-fly som flyr 22. april (39 seter).

Lav lønnsomhet

Widerøe har hevdet at statlige avgifter gjør at mange kommersielle ruter i distrikts-Norge ikke blir lønnsomt.

Silje Brandvoll sa til VOL i fjor at avgifter utgjør 394 kroner av en billettpris på 1.199 kroner og at det i tillegg kommer 12 prosent moms. Det betyr at Widerøe satt igjen med 661 kroner.

– Å øke prisen tilsvarende det vi trenger for å skape lønnsomhet er ikke noe løsning. Vi tar ut det prisnivået som er mulig i markedet, sa Brandvoll til VOL og understreket at dette ikke er noe unik problemstilling for Andenes-Oslo-ruta.

Endrer avgiftene

Regjeringen har nå sendt en endring av avgiftssystemet for norsk luftfart ut på høring. Man ser blant annet på at fly som flyr gjennom norsk luftrom må ta en større del av avgiftene til Avinor. I tillegg vil man se på betingelse for blant annet Widerøe.

Vil legge om avgiftene for å få bedre flyruter i Nord-Norge Et nytt forslag fra samferdselsdepartementet ønsker å gi selskap som flyr på kortbanenettet, mindre å betale i avgifter. Resultatet kan bidra til at flere av rutene på kortbanenettet blir lønnsomme.

– Eit mogleg grep er å på nytt å gje fritak frå plikta til å betale for nokre tonn av den vektbaserte startavgifta, seier Dale. Det vil redusere den konkurransemessige ulempa dei lette flya som vert brukt på mange av distriktsrutene har, fordi dei har mange avgiftspliktige avgangar per dag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

En endring av avgiftene til trolig først kunne skje fra 1. januar 2020.