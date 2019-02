Spektakulær åpning av Nordlyst 2019

Andøy

Mange trosset snødrevet for å oppleve den tradisjonelle åpningen av Nordlyst-festivalen i Andøy. Tradisjonene tro er det alle fjerdeklassene i Andøy som står for åpningen, denne gang i regi av musiker og artist Synne Meland og mangeårig veteran på området og Svein Spjelkavik. Årets tema var Andøy som en del av universet, tonesatt med kjente melodier som blant annet Astronautsangen og den kjente Space Oddity av David Bowie, alt fremført av elevene. Elektronisk musikk var arrangert spesielt for anledningen, med utgangspunkt i spesielle frekvenser som NASA har fanget opp fra planetene, som siden er omformet til lyd og musikk. Eleven sto på ulike blåser i Nordlysparken, som symboliserte planetene og deres plass, hvor hver planet fikk sin presentasjon både av vitenskapelig fakta, anekdotisk materiale og mytologi. Som vanlig ble det hele avsluttet med et feiende flott fyrverkeri som ble skutt opp bak Gammelskogen og lyste opp hele Andenes.



– Andøya er et fantastisk og spesielt sted hvor man på flere nivå kan føle seg nær universet, så det ville jeg skulle komme til uttrykk. Nå som Andøya Space Port er på gang, så er denne tematikken mer aktuell enn noensinne, sier Synne Meland etter en åpning som imponerte de fremmøtte.