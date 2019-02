Naturvernforbundet bekymret over at ny satellittsoppskytingsbase vil påvirke naturen

Andøy

Før helga ble søknaden om å få økt egenkapital levert. Selv om det per i dag kun skytes opp forskningsraketter på Andøya, vil en oppskytningstjeneste for små satellitter gjøre aktiviteten større. Flere er bekymret over planene, inkludert Naturvernforbundet.

Mener det haster med satellittbase – Kan bli kjernen i et norsk romeventyr – Oppskyting av små satellitter er et nytt romkappløp, sa Odd Roger Enoksen under presentasjonen av Andøya Spaceport i Oslo Onsdag. Og dette kappløpet vil Norge vinne.

– Rakettskytefelt er beheftet med stor forurensningsfare, og drivstoffet som brukes er skadelig for vannlevende organismer, sier regionsekretær Geir Jørgensen til NRK Nordland.

Jørgensen er positiv til at Andøya får nye arbeidsplasser, men mener at basen bør plasseres i et område med lite verdifull natur. Til NRK sier Jørgensen at han og flere reagerer på at basen blir lagt i et område med mye våtmark og kystsone, og som ligger svært nærme et naturreservat og andre områder som er viktige for naturmangfoldet og truede arter.

Næringsministeren om satellittsøknad: – Skal jobbe så godt og så raskt som vi klarer – Vi skal jobbe så raskt og så godt som mulig, men jeg kan ikke love et svar før sommeren, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. – Men det er et spennende prosjekt, sier han.

Naturvernforbundet er ikke tilfreds med utredningen av anlegget, og mener at Normela, som er det foreslåtte området, er sårbart for oppskyting av raketter. Bømyra kan også bli et mulig lokaliseringsalternativ.

Naturvernforbundet har stilt spørsmål om hvorfor satellittoppskytingsbasen ikke ble lagt til den eksisterende rakettbasen på Andøya. Administrerende direktør i Andøya Spacecenter, Odd Roger Enoksen, sier til NRK Nordland at det ikke lot seg gjøre. Han forklarer at rakettene som skal brukes til å skyte opp satellitter, er mye større enn forskningsrakettene som skytes opp i dag. Det innebærer at sikkerhetssonen også er større på den type raketter.

Gjør klar for satellitt-investeringer på én milliard kroner Denne uka er satellitteamet samlet på rakettskytefeltet på Andøya for å gå igjennom detaljene.

Enoksen understreker at alle spørsmål som blir stilt i forbindelse med forslagene om plasseringen av satellittoppskytingsbasen, vil bli en del av konsekvensutredningen som gjennomføres av Norconsult. Ifølge Jørgensen vil også Naturvernforbundet komme med sine innspill etter at konsekvensutredningen har blitt offentliggjort.