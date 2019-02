– Nå venter vi på plan for alliert mottak

Andøy

Gabrielsen var tirsdag en tur innom Andøy for å møte tillitsvalgte ved Andøya flystasjon og for å få informasjon om omstillingsarbeidet i Andøy.

– Det er viktig at vi får informasjon om omstillingsprosjektene slik at vi kan påvirke. Det gjelder havn og det som skjer ved Andøya Space Center, sier Gabrielsen til VOL.

Men det var først og fremst tillitsvalgte fra Norges Offisersforbund, Fellesforbundet, NTL Forsvaret og LO i Vesterålen.

– Ikke endret syn

Han sier at LO ikke har endret syn på vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. Her er man uenig med regjeringen og ikke minst Arbeiderpartiet, som stod bak vedtaket.

Andøya vil vinne europeisk romkappløp Norge har en stor mulighet til å vinne det kommersielle romkappløpet i Europa, men da må vi komme i gang nå, sier Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center (ASC).

– Vi er uenig i den beslutningen og har ikke endret syn. Stortinget har bekreftet vedtaket, så vi arbeider ikke nå for å redde Andøya flystasjon. Så får vi se når planen for alliert mottak legges frem og hva slags konklusjoner som ligger der. Men inntil den kommer, er det ingen nye argumenter i saken, sier Gabrielsen.

– Vi møter jo folk rundt omkring, og vi sier jo til dem at det er lov å ombestemme seg, sier Hege Espe, som er forbundssekretær i Fellesforbundet.

– Nå er det viktig å støtte opp om omstillingsplanene. Det er viktig at samfunnet består selv om flystasjonen forsvinner, sier Espe.

– Er bekymret

En ting som bekymrer LO-sjefen er bemanningssituasjonen ved Andøya flystasjon.

– jeg er bekymret når jeg hører hvor sårbart dette er, sier Gabrielsen.

Kolberg ber andværingene stemme Ap – Vedtaket om Andøya flystasjon står fast – Jeg forstår frustrasjonen når det gjelder Andøya flystasjon, men vedtaket står fast. Det er likevel andre grunner til å stemme Ap, sier Martin Kolberg, som er på Andøybesøk.

– Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at han ikke er bekymret. Hva tenker du om det?

– Jeg forholder meg til det jeg hører fra våre tillitsvalgte. Folk slutter og finner seg andre jobber. De vil ikke leve med uvissheten. Så får forsvarsministeren vurdere om den informasjonen han har er korrekt, sier Gabrielsen.

– Et bra møte

Stein Håkon Eilertsen er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund (NOF). Han takket Gabrielsen for at han tok seg tid til et Andøy-besøk.

– Det har vært et bra mæte. Lå står ved vår side. Og som Hans-Christian sier: Nå venter vi på at planen for alliert mottak kommer. Vi håper den kommer før sommeren, sier Eilertsen.