Isaksen Wiik leder AIL

Andøy

På klubbens Facebook-sider står det at årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker. Klubben takker også avtroppende leder Tove Wensel Norvoll.

AIL beholder plassen – Godt forberedt for fjerdedivisjon – Vi er godt forberedt til årets fjerdedivisjon, sier Frode Stave i trenerteamet til Andenes IL. Klubben beholder plassen i divisjonen, selv om fjoråret ga nedrykk.

– Vi ønsker samtidig og takke Tove Wensel Norvoll for en glimrende jobb som styreleder. Hun har gjort en vanvittig god jobb, og vært en glimrende ambassadør for klubben vår, skriver klubben.

Wensel Norvoll er ikke helt ut av AIL. Hun skal være med i et utvalg som skal sørge for at AIL får status som kvalitetsklubb – en ordning i regi av Norges fotballforbund.

Det nye styret

Klubben har også fått flere nye medlemmer i styret, som består av følgende:

Leder Yngve Isaksen Wiik (ny, valgt for to år)

Nestleder Jan Eirik Olsen

Kasserer Anitha Bendiksen (valgt for to år)

Sekretær Anders Stave (ny, erstatter i rollen for ett år)

Styremedlem Bente Alsos

Styremedlem Per-Erik Larsen

Styremedlem Tove-Laila Lysaker Haraldsvik (ny, valgt for to år)

I tillegg skal det inn to spillerrepresentanter med møte- og talerett. En fra damelaget, og en fra herrelaget.